Құрылтай сайлауы: «Қазақстан Халық партиясы» тізімі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын «Қазақстан халық партиясының» партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 72 кандидат енгізілген.
ОСК отырысында комиссия мүшесі Әсел Жанабілованың айтуынша, партия ұсынған құжаттар Қазақстан Конституциясы мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілген.
— Партиялық тізімге енгізілген барлық кандидат Конституция мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкес келеді, — деді Әсел Жанабілова.
Оның сөзінше, кандидаттардың барлығы заңда белгіленген талаптарға сай. Атап айтқанда, олардың Қазақстан азаматтығы бар, ел аумағында кемінде 10 жыл тұрақты тұрған және 25 жасқа толған. Сондай-ақ партиялық тізімде заңда көзделген квота сақталған.
Бұдан бөлек, «Қазақстан халық партиясы» өткен сайлауда сайлаушылардың 5 пайыздан астамының дауысын алғандықтан, сайлау жарнасын төлеуден босатылды.
Бұған дейін Орталық сайлау комиссиясы Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясының партиялық тізімін тіркеді.