ОСК Құрылтай депутаттарына куәліктері мен төсбелгілерін табыстады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін, 2026 жылғы 27 тамызда Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының XVI отырысы өтіп, онда Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттары тіркелді. Іс-шараға Құрылтайдың сайланған барлық депутат қатысты.
Орталық сайлау комиссиясы төрағасы Нұрлан Әбдіров «Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесi туралы» Конституциялық заңның 44-бабына сәйкес Құрылтай депутатының өкілеті Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясында депутат ретінде тіркелген сәттен басталатынын айтты.
Отырыста баяндама жасаған ОСК төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман Орталық сайлау комиссиясы бес саяси партиядан сайланған Қазақстан Республикасы Құрылтайының 145 депутаттарын тіркеуді көздейтін қаулы жобаларын әзірлегенін хабарлады.
Осыған байланысты «Әділет» партиясынан — 110 депутат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан — 8, «Ауыл» партиясынан — 10, «Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясынан — 8 және «Respublica» партиясынан — 9 депутат тіркелді.
— Сіздердің өкілеттеріңіз Орталық сайлау комиссиясында тіркелген сәттен бастап басталды. Енді сіздер — Қазақстан Республикасының заң шығарушы билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді орган — Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарысыздар. Құрылтай депутаттары тікелей сайлау құқығы негізінде сайланды. Сайлау науқанының барлық кезеңдері заңнама талаптарына қатаң сәйкес ұйымдастырылды. Депутаттық мандат — халықтың сенімі мен таңдауының нәтижесі, ал Құрылтай депутатының мәртебесі әрқайсыңызға еліміз мен халқымыздың алдында үлкен жауапкершілік жүктейді, — деп атап өтті Нұрлан Әбдіров.
Іс-шара соңында Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы Құрылтай депутаттарына куәліктері мен төсбелгілерін табыстады.
Еске салайық, бұған дейін партиялар Құрылтай депутаттарының тізімін жариялаған еді. «Әділет» партиясы 110, «Ауыл» партиясы 10, Respublica – тоғыз, ал ЖСДП мен «Ақ жол» партиялары сегіз депутаттан тұратын тізімді ұсынды.