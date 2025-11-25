KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:49, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Өскемен су электр станциясы жекешелендіріле ме

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Кейбір нысандарды мемлекеттік сектордан шығару ұсынылған тізім жарияланғаннан кейін Өскемен су электр станциясына қатысты бірқатар сұрақ туындады. 

    Өскемен су электр станциясы жекешелендіріле ме
    Фото: Kazinform

    Ұлттық жекешелендіру кеңсесінің платформасында жарияланған тізімде «Өскемен СЭС» АҚ көрсетілген. Бұл жайт тұрғындар мен энергетика саласының өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды.

    Компанияның баспасөз қызметінің мәліметінше, тізімде көрсетілген нысанның СЭС-ке қатысы жоқ.

    — Тізімдегі акционерлік қоғам — бөлек дербес құрылым. Ол Өскемен СЭС-інің жұмысымен байланысты емес және оның қызметіне еш әсер етпейді, — делінген ақпаратта.

    Өңірді электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған қолданыстағы су электр станциясы мүлде басқа ұйымның басқаруында.

    — Барлық өндірістік нысанның жұмысын «Самұрық-Энерго» холдингіне кіретін «АЭС Өскемен СЭС» ЖШС жүзеге асырады. Станция қалыпты режимде жұмыс істеп тұр және күзгі-қысқы кезеңге толық дайын, — деп хабарлады компаниядан.

    Еске салсақ, осыған дейін Аягөзде әлеуметтік үйлерді жекешелендіру мәселесін шешу үшін жұмыс тобы құрылғаны хабарланған

    Тегтер:
    Жекешелендіру Шығыс Қазақстан облысы СЭС Өскемен Су электр станциясы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
