Өскемен су электр станциясы жекешелендіріле ме
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Кейбір нысандарды мемлекеттік сектордан шығару ұсынылған тізім жарияланғаннан кейін Өскемен су электр станциясына қатысты бірқатар сұрақ туындады.
Ұлттық жекешелендіру кеңсесінің платформасында жарияланған тізімде «Өскемен СЭС» АҚ көрсетілген. Бұл жайт тұрғындар мен энергетика саласының өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды.
Компанияның баспасөз қызметінің мәліметінше, тізімде көрсетілген нысанның СЭС-ке қатысы жоқ.
— Тізімдегі акционерлік қоғам — бөлек дербес құрылым. Ол Өскемен СЭС-інің жұмысымен байланысты емес және оның қызметіне еш әсер етпейді, — делінген ақпаратта.
Өңірді электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған қолданыстағы су электр станциясы мүлде басқа ұйымның басқаруында.
— Барлық өндірістік нысанның жұмысын «Самұрық-Энерго» холдингіне кіретін «АЭС Өскемен СЭС» ЖШС жүзеге асырады. Станция қалыпты режимде жұмыс істеп тұр және күзгі-қысқы кезеңге толық дайын, — деп хабарлады компаниядан.
