Өскеменде 600-ден астам адам баласына 1 млрд теңге алимент төлемеген
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында балалардың пайдасына 171 млн теңге алимент өндірілді.
Қалалық прокуратура баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, бүгінде 6 мыңнан астам алимент өндіру туралы сот шешімі орындалып жатыр. Төлемнің уақтылы түсуіне 8 мыңға жуық бала үміт артып отыр.
Алайда әлі күнге дейін кейбір ата-аналар төлемнен жалтарып жүр. Бүгінде Өскеменде осындай 649 адам бар. Олардың алимент бойынша берешегі 1 млрд теңгеден асады.
- Өскемен қаласының прокуратурасы алимент ала алмай жатқан балалардың құқықтарын қорғау жұмысын күшейтті. Борышкерлердің автокөліктері тәркіленіп, олардың деректері «Поток» және «Мерген» жүйелеріне енгізілді. Жүйелі алимент төлемеушілер әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр, - делінген ақпаратта.
Ресми жұмысы жоқ борышкерлер жұмыспен қамту орталықтарына жіберіліп, олардың жұмысқа орналасуы тұрақты бақылауға алынған.
- Сонымен қатар жеке сот орындаушылары жіті қадағалауда. Тексерулер қорытындысы бойынша 25 сот орындаушысы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жалпы жыл басынан бері балалардың пайдасына 171 млн теңге өндірілді, - делінген мәліметте.
Еске салсақ, осыған дейін ШҚО-да студент қыз алимент төлемеген әкесін сотқа бергені хабарланған.