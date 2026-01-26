Өскеменде электр желілеріндегі апат салдары жойылып, үйлерге жылу берілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласының сол жағалау бөлігіндегі электр желілерінде апат болды.
Электр қуаты бүгін түнде сағат 03:20-да ажыратылған. Соның салдарынан Жібек маталар комбинаты ықшамауданындағы №2 қазандықтың, Ахмер кентіндегі №5 қазандықтың, Меновное кентіндегі №6 және №7 қазандықтардың жұмысы уақытша тоқтатылды.
Бұдан бөлек, «Этнопарк» тірек сорғы станциясының, «Сәтбаев» сорғы станциясының және Металлург кентіндегі №1, №2 және №3 орталық жылу пункттерінің жабдықтары электр қуатынсыз қалды.
– Электрмен жабдықтаудың апатты түрде өшуі жылу желілерінің гидравликалық режимінің уақытша бұзылуына әкелді. Электр энергиясы қалпына келтірілгеннен кейін, таңғы сағат 10:00-ге қарай барлық қазандық іске қосылып, жүйе параметрлері нормативтік деңгейге жеткізілді, - деп хабарлады Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Қазіргі уақытта электрмен жабдықтау толық қалпына келтірілді, үйлер жылумен штаттық режимде қамтылған. Гидравликалық режимді қалпына келтіру жұмыстары аяқталды.
