KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:15, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылордада жылу маусымында 55 өрт тіркелді

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында өткен жылы 471 өрт оқиғасы тіркелді. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 5%-ға көп.

    түтін датчигі
    Фото: Ақмола облысы ТЖД

    Облыстық төтенше жағдайлар департаментінен хабарлағандай, тілсіз жау 6 адамның өмірін қиған. 10 адам түрлі дене жарақатын алған. 

    Қызылордада жылу маусымында 55 өрт тіркелді
    Фото: Өңірлік коммуникация қызметі

    — Жылу беру маусымы басталғалы тұрғын үй секторларында 55 өрт оқиғасы болды, 1 адам көз жұмды. 2024 жылмен салыстырғанда 21,4%-ға азайған. Газдан улану жағдайлары тіркелген жоқ. Тілсіз жау көбіне тұрғындардың қауіпсіздік шараларына салғырт қарауынан, яғни тұрмыстық пештердің техникалық жағдайына мән бермеуінен, электр желілерінің қысқаша тұйықталуынан пайда болады, — деді департаменттің басқарма бастығы Бейбітхан Спанов. 

    Қызметкерлер тұрғындаға қауіпсіздікті сақтауға кеңес береді. Бір жылда олар 95 мыңнан астам тұрғын үй секторын аралап, 311 мыңнан астам адамға профилактика жөнінде айтты.

    — Әлеуметтік осал топтағы 6 825 отбасының үйіне жергілікті бюджет қаражаты есебінен табиғи газды анықтайтын 484, көмірқышқыл газын анықтайтын 85 датчик орнатылды. Тұрғындарға оны пайдалану ережелерін түсіндірдік, — деді департамент өкілі.

    Еске салсақ, кеше Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданының Соловьево ауылында ер адам өртеніп жатқан үйден екі баланы құтқарды.

    Тегтер:
    Қызылорда Қызылорда облысы Өрт сөндіруші ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Қауіпсіздік
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар