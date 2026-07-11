Өскеменде көпқабатты үйден шыққан өрт кезінде 15 адам құтқарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерден шыққан өрт кезінде 15 адам, оның ішінде үш бала қауіпсіз жерге эвакуацияланды.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Бульвар Гагарин көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерде шыққан.
Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер қатты түтін басқан кіреберістен құтқару қалпақтарының көмегімен 15 тұрғынды сыртқа алып шықты. Эвакуацияланғандардың арасында үш бала бар.
— Өрт 45 шаршы метр аумақты шарпыған. Мамандар тілсіз жауды толықтай сөндірді, — делінген хабарламада.
ТЖМ тұрғындарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға үндеп, төтенше жағдай кезінде бірден 112 нөміріне хабарласуды ескертті.
Еске салайық, бұған дейін Шымкентте жиһаз цехы өртенгенін хабарлағанбыз.