Өскеменде көше атаулары өзгертілсе де ескі тақтайшалар әлі ауыспаған
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында көшелердің атауы өзгертілгеннен кейін Өскемен тұрғындары мекенжайға қатысты түсінбеушіліктердің көбейгенін айтып жүр. Навигаторларда жаңа атаулар көрсетілгенімен, үйлердің қабырғаларында әлі күнге дейін ескі тақтайшалар ілулі тұр.
Қала тұрғындарының айтуынша, бұл жағдай күнделікті тұрмыста да, құжат рәсімдеу барысында да қиындық туғызған.
— Курьерлер, такси жүргізушілері, қала қонақтары жиі шатасады. Оларға қайта-қайта түсіндіруге тура келеді, — дейді олар.
Өскемен қаласы әкімдігінен бұл мәселе назарда екенін, алайда тақтайшаларды жаңарту жұмысы құқықтық рәсімдерден кейін жүзеге асырылатынын мәлімдеді. Қайта аталған көшелерге жаңа тақтайшалар 2026 жылдың мамыр-маусым айларында, мемлекеттік сатып алу процедуралары аяқталған соң орнатылады.
Сонымен қатар жаңа тақтайшалар заманауи форматта болмақ.
— Әзірге тұрғындарда көптеген сұрақ туындап жатқанын түсінеміз. Сондықтан жаңа тақтайшаларға QR-кодтар орнатылады. Оларды сканерлеу арқылы көшенің қазіргі және бұрынғы атауын көруге, өзге де өзекті ақпаратты алуға болады, — деп хабарлады Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде 13 көшенің атауы өзгеретіндігі хабарланған.