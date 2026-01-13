KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:58, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өскеменде көше атаулары өзгертілсе де ескі тақтайшалар әлі ауыспаған

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында көшелердің атауы өзгертілгеннен кейін Өскемен тұрғындары мекенжайға қатысты түсінбеушіліктердің көбейгенін айтып жүр. Навигаторларда жаңа атаулар көрсетілгенімен, үйлердің қабырғаларында әлі күнге дейін ескі тақтайшалар ілулі тұр.

    көше
    Фото: Мұхтар Холдорбеков/Кazinform

    Қала тұрғындарының айтуынша, бұл жағдай күнделікті тұрмыста да, құжат рәсімдеу барысында да қиындық туғызған.

    — Курьерлер, такси жүргізушілері, қала қонақтары жиі шатасады. Оларға қайта-қайта түсіндіруге тура келеді, — дейді олар.

    Өскемен қаласы әкімдігінен бұл мәселе назарда екенін, алайда тақтайшаларды жаңарту жұмысы құқықтық рәсімдерден кейін жүзеге асырылатынын мәлімдеді. Қайта аталған көшелерге жаңа тақтайшалар 2026 жылдың мамыр-маусым айларында, мемлекеттік сатып алу процедуралары аяқталған соң орнатылады.

    Сонымен қатар жаңа тақтайшалар заманауи форматта болмақ.

    — Әзірге тұрғындарда көптеген сұрақ туындап жатқанын түсінеміз. Сондықтан жаңа тақтайшаларға QR-кодтар орнатылады. Оларды сканерлеу арқылы көшенің қазіргі және бұрынғы атауын көруге, өзге де өзекті ақпаратты алуға болады, — деп хабарлады Өскемен қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінен.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде 13 көшенің атауы өзгеретіндігі хабарланған. 

    Көше Шығыс Қазақстан облысы Өскемен
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
