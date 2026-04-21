Өскеменде ірі есірткі қоймасы анықталып, 100 келіге жуық марихуана тәркіленді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында ірі көлемдегі есірткі заттары сақталған қойма анықталды.
ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жедел іздестіру шараларының нәтижесінде есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар 27 жастағы қала тұрғыны ұсталды.
— Тінту барысында оның гаражынан нағыз есірткі қоймасы табылды. Оның ішінде өсімдік тектес зат салынған екі қорап, көлемі 120 литр болатын жартылай толтырылған алты пластик бөшке және буып-түюге арналған материалдар тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 93 келіден асатын «кептірілген марихуана» болып шықты. Бұл аса ірі мөлшер болып саналады, — делінген ақпаратта.
Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Осы ретте, тәртіп сақшылары есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар адам мүлкі тәркілене отырып, 7-ден 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екендігін ескертті.
Еске салсақ, бұған дейін Өскеменге Алматыдан келіп, есірткі саудалаған курьер ұсталғаны хабарланған.