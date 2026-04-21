    16:40, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Өскеменде ірі есірткі қоймасы анықталып, 100 келіге жуық марихуана тәркіленді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында ірі көлемдегі есірткі заттары сақталған қойма анықталды. 

    Фото: ШҚО ПД

    ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жедел іздестіру шараларының нәтижесінде есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар 27 жастағы қала тұрғыны ұсталды.

    — Тінту барысында оның гаражынан нағыз есірткі қоймасы табылды. Оның ішінде өсімдік тектес зат салынған екі қорап, көлемі 120 литр болатын жартылай толтырылған алты пластик бөшке және буып-түюге арналған материалдар тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 93 келіден асатын «кептірілген марихуана» болып шықты. Бұл аса ірі мөлшер болып саналады, — делінген ақпаратта.

    Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    Осы ретте, тәртіп сақшылары есірткі құралдарының заңсыз айналымына қатысы бар адам мүлкі тәркілене отырып, 7-ден 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екендігін ескертті.

    Еске салсақ, бұған дейін Өскеменге Алматыдан келіп, есірткі саудалаған курьер ұсталғаны хабарланған

    Ботакөз Кенжеханқызы
