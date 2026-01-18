Өскеменде су мен кәріз қызметінің бағасы өзгерді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында су мен кәріз қызметінің бағасы қымбаттады. «Өскемен Водоканал» кәсіпорнының мәліметіне сүйенсек, биыл қосылған құн салығының өсуіне байланысты су және кәріз қызметтері де қымбаттады.
— Былтыр пәтерінде есептегіш құралдары бар тұрғындар үшін су құны (ҚҚС-ты қоса есептегенде) бір текше метріне 98,62 теңге, ал кәріз қызметі үшін 113,28 теңге болды. Енді есептегіштері бар тұтынушылар үшін төлем мөлшері артты. Нақты айтқанда, су үшін — бір текше метріне 102,14 теңге, кәріз қызметі үшін — бір текше метріне 117,32 теңге, — делінген ақпаратта.
Ал есептегіш құралдары жоқ тұрғындар бұрын бір адамға ай сайын су үшін 749,89 теңге, кәріз үшін 1 223,15 теңге төлеген.
— Енді есептегіштері жоқ азаматтар бір адамға ай сайын су үшін 776,67 теңге, кәріз қызметі үшін 1 266,84 теңге төлейді, — делінген хабарламада.
Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде жылу бағасы өзгергені жайлы жазғанбыз.