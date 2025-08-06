Өскеменде суға ағып кеткен жігіттің денесі табылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында суға ағып кеткен 19 жастағы жігіттің денесі 11 күннен кейін табылды.
Нұрболат Нұрдос 27 шілде күні кешкі уақытта Өскемендегі «Самал» саябағында шомылып жүрген кезде суға ағып кеткен.
Қатты ағыс алып кеткен ол осы күнге дейін табылмай келді. Іздестіру жұмыстарына ШҚО ТЖД құтқарушылары жұмылдырылды. Олар өзен түбін тексеріп, дрондарды іске қосты.
— Іздестіру жұмыстары Глубокое ауданына қарасты Уварово ауылы маңында және Шемонаиха ауданына қарай өзен бойымен жүргізілді. Алайда ағысы қатты су іздеу жұмыстарына едәуір кедергі келтірді, — деп хабарлады департаменттің баспасөз қызметінен.
Жігіттің денесі бүгін Предгорное ауылының маңынан табылды. Оны байқап қалған адам құтқарушыларға хабар берген. ТЖД қызметкерлері марқұмның денесін судан алып шықты.
Еске салсақ, осыған дейін Атырау өңірінде жыл басынан бері 8 адам суға батып кеткені хабарланған.