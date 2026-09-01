Отандық кәсіпорындарға 25 түрлі шикізатты жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік берілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық қайта өңдеу кәсіпорындары мыс, алюминий, қорғасын, мырыш және прокат сияқты 25 түрлі жергілікті шикізатты жеңілдікпен сатып ала алады.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, кәсіпорындарға бұл шикізатты әлемдік биржаларда белгіленген бағадан 5%-ға дейін төмен, ал экспорттық бағадан 50%-ға дейінгі жеңілдікпен сатып алу мүмкіндігі берілді.
— Нәтижесінде еліміздегі қайта өңдеу қарқыны артқан. Бастапқы алюминийді тұтыну 35%-ға өсіп, 77,7 мың тоннаға жетті. Мырышты тұтыну 45%-ға өсіп, 2,6 мың тоннаны құрады. Катодты мысты тұтыну 10%-ға артып, 20,4 мың тоннаға жетті, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімі іске қосылып, өндірістік қуаттарды цифрлық верификациялау арқылы 6 946 жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның мәртебесі расталды. 1,1 мыңнан астам жалған жеткізуші тізілімнен шығарылды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан шикізатты өңдеуге бет бұрғанын жазғанбыз.