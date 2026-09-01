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    Отандық кәсіпорындарға 25 түрлі шикізатты жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік берілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық қайта өңдеу кәсіпорындары мыс, алюминий, қорғасын, мырыш және прокат сияқты 25 түрлі жергілікті шикізатты жеңілдікпен сатып ала алады.

    алюминий
    Фото: freepik.com

    Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, кәсіпорындарға бұл шикізатты әлемдік биржаларда белгіленген бағадан 5%-ға дейін төмен, ал экспорттық бағадан 50%-ға дейінгі жеңілдікпен сатып алу мүмкіндігі берілді.

    — Нәтижесінде еліміздегі қайта өңдеу қарқыны артқан. Бастапқы алюминийді тұтыну 35%-ға өсіп, 77,7 мың тоннаға жетті. Мырышты тұтыну 45%-ға өсіп, 2,6 мың тоннаны құрады. Катодты мысты тұтыну 10%-ға артып, 20,4 мың тоннаға жетті, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімі іске қосылып, өндірістік қуаттарды цифрлық верификациялау арқылы 6 946 жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның мәртебесі расталды. 1,1 мыңнан астам жалған жеткізуші тізілімнен шығарылды.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан шикізатты өңдеуге бет бұрғанын жазғанбыз.

    Кәсіпорын ҚР Үкіметі Шикізат
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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