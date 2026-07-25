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    Өзбекстан Африка елдерімен визасыз режим енгізу мүмкіндігін талқылап жатыр

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбек тарапы Эфиопияның Сыртқы істер министрі Хадера Аберамен және Оңтүстік Африка Республикасының сыртқы саяси ведомствосы өкілдерімен кездесу өткізді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі. 

    Өзбекстан Африка елдерімен визасыз режим енгізу мүмкіндігін талқылап жатыр
    Фото: Dunyo ақпарат агенттігі

    Dunyo ақпарат агенттігінің хабарлауынша, келіссөз барысында тараптар Өзбекстан азаматтары үшін визасыз режим енгізу мүмкіндіктерін талқылады. Сонымен қатар екі ел азаматтарының өзара сапарларына қолайлы жағдай жасау мәселесіне де ерекше назар аударылды.

    Өзбекстан Африка елдерімен визасыз режим енгізу мүмкіндігін талқылап жатыр
    Фото: Dunyo ақпарат агенттігі

    Кездесу қорытындысы бойынша тараптар визалық рәсімдерді жеңілдете отырып, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты жандандыруға уағдаласты.

    Еске салайық, 2030 жылға қарай өзбекстандықтар әлемнің 50 еліне визасыз сапарлай алады.

    Сондай-ақ, Еуроодақ пен Өзбекстан визалық режимді жеңілдету мәселесін талқылап жатыр.

    Африка Әлем жаңалықтары Виза Өзбекстан
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар