    16:35, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өзбекстан мен Түркия 2026 жылға арналған әскери ынтымақтастық келісіміне қол қойды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстанның Қорғаныс министрі Шухрат Халмухамедов пен Түркияның Ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюлер Анкарада 2026 жылға арналған әскери ынтымақтастық келісіміне қол қойды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Ведомстводан мәлім еткендей, тараптар шағын құрамда кездесіп, өңірлік қауіпсіздік, қорғаныс өнеркәсібін дамыту және екі ел қарулы күштерінің арасындағы іс-қимылды үйлестіру мәселелерін талқылады.

    2026 жылға арналған ынтымақтастық келісімі әскери бөлімшелердің бірлескен оқу-жаттығуын ұйымдастыру, тәжірибе алмасу, сондай-ақ әскери медицинаны дамыту жоспарларын қамтиды.

    Еске салайық, Өзбекстан билігі елдің Қорғаныс доктринасына өзгеріс енгізуге ниетті. Сондай-ақ, ел үкіметі Ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасын қайта қарауды жоспарлап отыр.

    Әскер Түркия Өзбекстан Әлем
