Өзбекстан Орталық Азия елдері қоғамдастығын құруды ұсынды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының Консультативтік кездесуін стратегиялық формат деңгейіне көтеруді ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Шавкат Мирзиёев саммитке төрағалық ете отырып, бірқатар бастама көтерді. Яғни, ол кездесудің форматына өзгеріс енгізіп, оның беделін арттыру қажеттігін айтты.
– Біздің кездесулерімізді өңірлік диалог деңгейінен Орталық Азия қоғамдастығының стратегиялық форматы дәрежесіне көтеретін уақыт келді. Осыған байланысты оның институционалдық және ұйымдастырушылық негіздерінің нақты мәселелерін зерделейтін консультативтік кездесулер туралы ереже әзірлеуді ұсынамыз. Ротациялық негізде жұмыс істейтін хатшылық құрылсын. Ұлттық үйлестірушілердің мәртебесін президенттердің арнайы өкілдері деңгейіне көтеру қажет, - деді Өзбекстан басшысы.
Сондай-ақ Шавкат Мирзиёев ортақ құндылықтар мен халықтық дипломатия дәстүрлеріне сүйене отырып, бай өмірлік тәжірибеге ие қоғам қайраткерлерінің қатысуымен Ақсақалдар кеңесін құруды ұсынды. Оның ойынша, бұл бастама ұрпақтар арасындағы байланысты тереңдетуге, жалпы өңірлік ынтымақтастық пен бірегейлікті нығайтуға ықпал етеді.
Еске салайық, саммит барысында Әзербайжан Орталық Азия басшылары Консультативтік кездесуінің тең құқылы мүшесі атанды.