Өзбекстанда астан уланған 2 мыңға жуық баланың ісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ташкент облысындағы балабақшаларда астан уланған 2 мыңға жуық бүлдіршіннің 182-сі аураханаларда әлі ем алып жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл туралы Өзбекстан Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық және қоғамдық денсаулық комитетінің бірінші орынбасары Нурмат Атабеков мәлім етті.
Айта кетейік, 24 қыркүйекте Ташкент облысындағы мемлекеттік балабақшаларда балалар астан уланып, 960-тан астам бүлдіршін ауруханаға жатқызылса, түрлі шағымдармен дәрігер көмегінге жүгінгендердің саны 1 940-тан асты.
Нурмат Атабеков атап өткендей, сүт өнімдерінен уланған бүлдіршіндердің денсаулық жағдайы жақсарып келеді. Бірде-бір балада дерт ауыр хәлде өткен жоқ.
– Ең бастысы – барлық балаға көрсетіліп жатқан медициналық көмек мемлекеттің қатаң бақылауында. Ем оң нәтиже беріп жатыр, - деді Нурмат Атабеков.
Құқық қорғау органдары аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеу жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта осы іске қатысы бар деген күдікпен 7 адам қамауға алынды. Оның ішінде үшеуі сүт өнімін шығаратын компанияның қызметкері болса, қалғандары балабақшаларға азық-түлік жеткізетін фирмалардың өкілдері.