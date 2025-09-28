KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:35, 28 Қыркүйек 2025

    Өзбекстанда астан уланған 2 мыңға жуық баланың ісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ташкент облысындағы балабақшаларда астан уланған 2 мыңға жуық бүлдіршіннің 182-сі аураханаларда әлі ем алып жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    уланған
    Коллаж: Kazinform/ DALL-E

    Бұл туралы Өзбекстан Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық және қоғамдық денсаулық комитетінің бірінші орынбасары Нурмат Атабеков мәлім етті.

    Айта кетейік, 24 қыркүйекте Ташкент облысындағы мемлекеттік балабақшаларда балалар астан уланып, 960-тан астам бүлдіршін ауруханаға жатқызылса, түрлі шағымдармен дәрігер көмегінге жүгінгендердің саны 1 940-тан асты.

    Өзбекстанның Денсаулық сақтау министрлігі
    Фото: Өзбекстанның Денсаулық сақтау министрлігі

    Нурмат Атабеков атап өткендей, сүт өнімдерінен уланған бүлдіршіндердің денсаулық жағдайы жақсарып келеді. Бірде-бір балада дерт ауыр хәлде өткен жоқ.

    – Ең бастысы – барлық балаға көрсетіліп жатқан медициналық көмек мемлекеттің қатаң бақылауында. Ем оң нәтиже беріп жатыр, - деді Нурмат Атабеков.

    Құқық қорғау органдары аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеу жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта осы іске қатысы бар деген күдікпен 7 адам қамауға алынды. Оның ішінде үшеуі сүт өнімін шығаратын компанияның қызметкері болса, қалғандары балабақшаларға азық-түлік жеткізетін фирмалардың өкілдері.

    Тегтер:
    Бала Қылмыс Балабақша Өзбекстан Улану
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
