Өзбекстанда газ құю станцияларының жұмысына шектеу енгізіледі
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ауа райының күрт салқындауына байланысты бүгіннен бастап Өзбекстандағы газ құю станцияларының жұмысына шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, салқынға байланысты магистральдық газ құбырларындағы қысым төмендеді. Бұл уақытта газ бірінші кезекте тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға бағытталады. Сондықтан 10 наурыздан бастап станциялар сағат 16:00-ге дейін жұмыс істейді.
