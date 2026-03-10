    14:01, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Өзбекстанда газ құю станцияларының жұмысына шектеу енгізіледі

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Ауа райының күрт салқындауына байланысты бүгіннен бастап Өзбекстандағы газ құю станцияларының жұмысына шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    Фото: Pexels

    Энергетика министрлігінің мәліметінше, салқынға байланысты магистральдық газ құбырларындағы қысым төмендеді. Бұл уақытта газ бірінші кезекте тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға бағытталады. Сондықтан 10 наурыздан бастап станциялар сағат 16:00-ге дейін жұмыс істейді.

    Еске салайық, таяуда Өзбекстанда газ бағасын негізсіз көтерген компанияларға қатысты іс қозғалды.

    Сондай-ақ, былтыр Өзбекстан Қытайға 773 млн доллардың газын экспорттады.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, биыл Өзбекстанда сұйытылған газ қымбаттады.

    Беларусь Өзбекстандағы АЭС құрылысына жәрдемдесуге дайын.

     

     

    Әлихан Асқар
    Автор
