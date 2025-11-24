KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:38, 24 Қараша 2025 | GMT +5

    Өзбекстанда газ өндірісі төмендеп барады

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Жыл басынан бері Өзбекстанда 35,5 млрд текше метр газ өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3%-ға аз, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Өзбекстанда газ өндірісі төмендеп барады
    Фото: Pexels

    Өзбекстан Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, газ импорты да төмендеген. Атап айтқанда, оның көлемі $1,1 млрд доллардан сәл асады. Бұл ретте ресми Ташкенттің бір жыл ішінде Ресей мен Түрікменстаннан сатып алған көгілдір отыны 16%-ға кеміді. Сондай-ақ, газ конденсатының өндірісі де 1 млн тоннадан 930,9 мың тоннаға дейін азайған.

    Импорт көлемінің қысқарғанына қарамастан, Өзбекстан көгілдір отын экспортын 5,1%-ға арттырып, одан 568,2 млн доллар пайда тапты.

    Еске салайық, биыл қаңтар-тамыз айлары аралығында Өзбекстанда газ — 7%, ал жанармай өндірісі 14%-ға төмендеген еді.

    Сондай-ақ, таяуда Ташкент облысының ұстаздарымен кездескен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Үстірт өңірінде 6500 метр тереңдікте орналасқан ірі газ кен орны табылғанын мәлім етті.

    Тегтер:
    Газ Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар