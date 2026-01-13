Өзбекстанда қазақстандық капиталмен 1200-ге жуық компания жұмыс істеп тұр
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстанда қазақстандық капиталмен 1 199 компания жұмыс істеп тұр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ұлттық статистика комитетінің 1 желтоқсандағы дерегіне сай, кәсіпорындардың қызмет бағыттары мынадай:
* Ауыл, орман және балық шаруашылығы - 21 компания;
* Өнеркәсіп - 129;
* Құрылыс - 82;
* Сауда - 492;
* Тасымалдау және сақтау - 33;
* Қонақүй және қоғамдық тамақтану саласы - 39;
* Ақпарат және байланыс - 127;
* Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету - 13;
* Басқа да қызмет түрлерін ұсынатын компаниялар - 263.
Тоқтала кетейік, бүгінде Өзбекстанда шетелдік капиталмен жұмыс істейтін 17 900 компания бар. Бұл ретте қытайлық кәсіпорындардың үлесі басым. Былтыр 11 айда олардың қатары 1 516-ға көбейіп, жалпы саны 4 873-ге жетті.
Одан кейін 3 209 компаниямен Ресей тұр. Үштікті Түркия түйіндейді. Аталған елдің кәсіпкерлері Өзбекстанда 2 109 кәсіпорын құрған.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан мен Өзбекстан арасында қосымша 4 сауда дәлізі ашылуы мүмкін.
Сондай-ақ, Ташкентте Қазақстанның, Астанада Өзбекстанның сауда орталығы салынуы ықтимал.
Еске салайық, былтыр 11 айда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 4,3 млрд доллардан асты.