    Өзбекстанда қазақстандық капиталмен 1200-ге жуық компания жұмыс істеп тұр

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстанда қазақстандық капиталмен 1 199 компания жұмыс істеп тұр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Қазақстан - Өзбекстан
    Фото: ҚР Сауда және интеграция министрлігі

    Ұлттық статистика комитетінің 1 желтоқсандағы дерегіне сай, кәсіпорындардың қызмет бағыттары мынадай:

    * Ауыл, орман және балық шаруашылығы - 21 компания;
    * Өнеркәсіп - 129;
    * Құрылыс - 82;
    * Сауда - 492;
    * Тасымалдау және сақтау - 33;
    * Қонақүй және қоғамдық тамақтану саласы - 39;
    * Ақпарат және байланыс - 127;
    * Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету - 13;
    * Басқа да қызмет түрлерін ұсынатын компаниялар - 263.

    Тоқтала кетейік, бүгінде Өзбекстанда шетелдік капиталмен жұмыс істейтін 17 900 компания бар. Бұл ретте қытайлық кәсіпорындардың үлесі басым. Былтыр 11 айда олардың қатары 1 516-ға көбейіп, жалпы саны 4 873-ге жетті.

    Одан кейін 3 209 компаниямен Ресей тұр. Үштікті Түркия түйіндейді. Аталған елдің кәсіпкерлері Өзбекстанда 2 109 кәсіпорын құрған. 
    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан мен Өзбекстан арасында қосымша 4 сауда дәлізі ашылуы мүмкін.

    Сондай-ақ, Ташкентте Қазақстанның, Астанада Өзбекстанның сауда орталығы салынуы ықтимал.

    Еске салайық, былтыр 11 айда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 4,3 млрд доллардан асты.

