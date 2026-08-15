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    Ozon қосымшасы Google Play жүйесінен жоғалып кетті

    АСТАНА.KAZINFORM — Маркетплейс иесі компанияның хабарлауынша, Android құрылғыларына арналған Ozon, Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job және Ozon Travel қосымшалары Google Play дүкенінен жоғалып кеткен. Олардың не себепті өшірілгені әзірге белгісіз. Бұл туралы DW жазды.

    Ozon
    Фото: Ozon

    Компания Ozon Google Play ережелерін бұзбағанын және аталған қосымшалардың ешқайсысы санкцияға ілінбегенін атап өтті. Қазіргі уақытта бұл қосымшалар Apple App Store мен Huawei AppGallery дүкендерінде әлі де қолжетімді.

    Бұған дейін Google Play дүкенінен Ozon Банктің қосымшасы да алынып тасталған болатын. Ozon Банкі Еуропалық Одақтың санкциялар тізіміне енгізілген.

    Еске сала кетейік, 2023 жылдың соңындағы жағдай бойынша Ozon алаңында – 45 400, Вайлдберриз алаңында – 55 704 қазақстандық сатушы тіркелген.

    Әлем жаңалықтары Маркетплейс Сауда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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