Пәкістан АҚШ пен Иранды келіссөз үстеліне оралуға шақырды
АСТАНА.KAZINFORM — Исламабад Ормуз бұғазы төңірегінде жалғасып жатқан келіспеушіліктерге байланысты АҚШ пен Иран арасындағы қақтығысты шешу үшін күш салып жатыр.
Пәкістан АҚШ пен Иранды келіссөз үстеліне қайтаруға және бейбітшілік процесін сақтауға күш салып жатыр. Бұл туралы сәрсенбіде Пәкістан Сыртқы істер министрлігінің өкілі Тахир Андраби мәлімдеді.
— Пәкістан екі тарапты да келіссөз үстеліне қайтаруға, Исламабад меморандумының орындалуын қамтамасыз етуге және аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа жол ашуға бар күшін салып жатыр, — деді ол.
Weekly Press Briefing by the Spokesperson @TahirAndrabi— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 12, 2026
On the Status of the Iran-U.S. Peace Process & Iran-Oman Talks on the Strait of Hormuz pic.twitter.com/Or5FY96vRK
Ол Исламабад достас мемлекеттермен байланысын жалғастырып жатқанын және келіссөз процесін тікелей және жанама арналар арқылы бұзу әрекеттеріне қарсы тұруға ниетті екенін айтты.
Соңғы күндері Пәкістанның дипломатиялық белсенділігі артты. 10 тамызда премьер-министрдің орынбасары және сыртқы істер министрі Исхак Дар Иран, Сауд Арабиясы және Кувейт өкілдерімен келіссөз жүргізді. Иран тарапымен келіссөздер барысында бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту жөніндегі жоспар талқыланды.
Пәкістанның ішкі істер министрі Мохсин Накви қазіргі уақытта Тегеранда Иранның жоғары басшылығымен кездесулер өткізіп жатыр.
Ол бұған дейін президент Масуд Пезешкианмен, сыртқы істер министрі Аббас Арагчимен және ішкі істер министрі Эскандар Моменимен кездесті.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi meets Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi in Tehran, as Pakistan says recent signals suggest that the US and Iran could be moving closer to an agreement to ease tensions in the region. pic.twitter.com/Jp9jgkEnAA— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 11, 2026
Иран тарапының мәліметінше, Накви Иран президентіне Пәкістанның премьер-министрі және армия бастығы Асим Мунирдің жолдауын жеткізді. Хабарламаның мазмұны жарияланбады.
Пәкістанның сыртқы істер министрлігі Наквидің келіссөздері екіжақты қарым-қатынастарға, қауіпсіздік мәселелеріне және аймақтық жағдайға бағытталатынын, тараптар арасындағы бейбітшілікті, тұрақтылықты және сындарлы өзара әрекеттесуді ілгерілетуге баса назар аударылатынын мәлімдеді.
Қазіргі байланыстар АҚШ пен Иран арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумда белгіленген 60 күндік мерзімнің аяқталуына дейін жүріп жатыр. 17 маусымда келісілген 14 тармақтан тұратын құжатта атысты тоқтату және қақтығысты ұзақ мерзімді реттеу бойынша келіссөздер жүргізу туралы айтылған.
Дау тудыратын негізгі мәселелердің бірі Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы режимі болып қала береді. Тегеран кемелердің өтуін бақылау құқығын талап етті. Вашингтон өз кезегінде шектеусіз еркін коммерциялық кеме қатынасын және алымдарды мәжбүрлеп алуды талап етеді.
Тараптар сонымен қатар Иран мұнайын экспорттау, санкцияларды жеңілдету және Тегеранның шетелдік активтерін мұздатуды алып тастау мәселелерімен келіспеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп сейсенбі күні Вашингтон Ормуз бұғазын «толық бақылайтынын» мәлімдеді.
.@POTUS: "I don't trust Iran. Why — are you saying I trust Iran!? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly." pic.twitter.com/vvQLEiu7Qv— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 12, 2026
Тегеран бұл мәлімдемелерді жоққа шығарып, стратегиялық су жолын бақылау Иран жағында қалатынын білдірді. Иранның Жоғарғы Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Мохсен Резаи Вашингтон Иранның соғысты тоқтату шарттарын қабылдамайынша бұғаз ашылмайтынын мәлімдеді.
Iran has refuted President Donald Trump’s claim that Washington has “total control” of the Strait of Hormuz, saying the critical waterway will remain closed until the US accepts its demands and changes its “behaviour.”— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 12, 2026
Here's what you need to know https://t.co/sCoKSL7Ws6 pic.twitter.com/ZI5KQU28DT
Өткен аптада Иран Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелердің бағыты туралы Оманмен келіскенін және стратегиялық су жолын бірлесіп басқару тетіктерін дайындап жатқанын айтқан болатын.
Сондай-ақ Иран Ормуз бұғазын ашудың шарттарын атады.