Пәкістан әскерін жоғары дайындыққа келтірді
АСТАНА.KAZINFORM — Ауғанстан шекарасындағы Пәкістан әскері жоғары әскери дайындық режиміне ауыстырылды. Өйткені демалыс күндері екі тарап арасындағы қақтығыс ондаған адамның өмірін қиды. АҚШ президенті Дональд Трамп қақтығысты тоқтатуға көмектесетінін айтты, деп хабарлайды Reuters.
Пәкістандық шенеуніктің айтуынша, Исламабад 2600 шақырымдық шекарадағы өткелдерді жауып, ондаған жүк көлігі екі жақтан тұрып қалғандықтан, көршілер арасындағы шекаралық сауда тоқтаған.
11 қазанда Кабул Исламабадты Ауғанстан жеріне әуе шабуылдары жасады деп айыптағаннан кейін екі ел шекарасында шекара күштері арасында қарулы қақтығыс болды.
Жағдай АҚШ президенті Дональд Трамптың назарын аударып, жақын арада бұл мәселені шешетінін айтты.
— Енді Пәкістан мен Ауғанстан арасында соғыс болып жатыр деп естідім. Мен «қайтып келгенше күтемін» дедім. Білесіз бе, мен қазірдің өзінде басқа соғысты шешіп жатырмын, мен бітімгершілікті қалай жасау керектігін білемін, — деді Трамп жексенбі күні Вашингтоннан Израильге бара жатқан ұшақ бортында журналистерге.
Пәкістан армиясы демалыс күндері болған қақтығыстарда 23 сарбаздың қаза тапқанын хабарлады. Талибан тоғыз жауынгерінің қаза тапқанын мәлімдеді.
Алайда, екі тарап дәлелдемелерді ұсынбай-ақ, бір-біріне әлдеқайда көп шығын келтірдік деп отыр.
Пәкістан 200-ден астам ауған жауынгерін өлтірді деп мәлімдесе, Ауғанстан 58 пәкістандық сарбаздың қаза тапқанын хабарлады.
Кабул жексенбі күні Қатар мен Сауд Арабиясының өтініші бойынша шабуылдарды тоқтатқанын хабарлады.
Айта кетейік, мамыр айының соңында Пәкістан мен Ауғанстан арасында бақылау-өткізу бекетінің құрылысы кезінде қарулы қақтығыс болғанын хабарлаған едік.