Пәкістан Қызыл теңіздегі кемеге жасалған хуситтер шабуылын айыптады
АСТАНА.KAZINFORM - Әлемдегі негізгі кеме жолдарының бірінде болған оқиға Ормуз бұғазы айналасындағы шиеленіс жағдайында кеме қатынасы қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықты одан әрмен күшейтті.
Пәкістан Баб эль-Мандеб бұғазы маңында Йемен хуситтерінің «Тихама» коммерциялық кемесіне жасаған шабуылын айыптады. Шабуыл салдарынан үш пәкістандық қаза тапты. Тағы бір пәкістандық жарақат алды, деп мәлімдеді Пәкістанның сыртқы істер министрі Исхак Дар.
-Пәкістан хуситтердің коммерциялық кемеге жасаған шабуылын қатаң айыптайды. Мұндай шабуылдар бейкүнә адамдардың өміріне қауіп төндіреді, халықаралық құқықты бұзады және Қызыл теңіздегі кеме қатынасы еркіндігіне, теңіз қауіпсіздігіне және коммерциялық көлік қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіреді, - деді Пәкістанның сыртқы істер министрі.
Исламабад оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Сауд Арабиясымен және халықаралық деңгейде танылған Йемен үкіметімен байланыста. Эр-Риядтағы Пәкістан елшілігіне марқұмдардың денелерін елге қайтаруға және жараланғандарға көмек көрсету тапсырылды.
I have learnt with deep concern about the unfortunate incident involving an attack on a commercial vessel in the Red Sea. According to the information available so far, three Pakistani nationals have lost their lives and one has sustained injuries in the incident. We extend our…— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) August 12, 2026
Шабуыл сейсенбі күні Йемен жағалауында Баб эль-Мандеб бұғазында болды. Йеменнің халықаралық деңгейде танылған үкіметінің Көлік министрлігінің мәліметі бойынша, Тихама жүк кемесі қатарынан үш баллистикалық зымыран соққысына ұшырап, бортында өрт шыққан.
Йемен тарапы төрт экипаж мүшесінің – үш Пәкістан азаматының және бір Индонезия азаматының қаза тапқанын хабарлады. Тағы төрт теңізші жарақат алды. Йемен жағалау күзеті кейінірек құтқару операциясына қатысқан екі адамның қаза тапқанын хабарлады.
Yemen’s coastguard on Tuesday said strikes by Houthis on a cargo vessel killed at least six people, including three Pakistani nationals and one Indonesian national, near the Bab al-Mandeb Strait off the country’s coast.— TRT World (@trtworld) August 12, 2026
The coastguard from Yemen’s internationally recognised… pic.twitter.com/QneD9BuVs8
Хуситтер «Тихамаға» шабуыл жасағанын тікелей жариялаған жоқ. «Ансар Аллаһ» қозғалысы бақылауындағы Saba ақпарат агенттігі хуситтер әскери техника тасымалдаған деп мәлімдеген Баб эль-Мандеб бұғазында Сауд Арабиясының кемесіне шабуыл жасалғанын хабарлады. Кеменің атауы көрсетілмеді.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, егер «Тихама» теңізшілерінің қазасы нақты хуситтер шабуылынан болғаны расталса, бұл Иранға қарсы соғыс басталғаннан бергі сауда кемесіндегі экипаж мүшелерінің хуситтер шабуылынан қаза тапқан алғашқы жағдай болайын деп тұр.
Йемендегі қайта жанданған қақтығыстарға байланысты бұғаз айналасындағы шиеленіс те күшейе түсті. Соңғы күндері хусит көтерілісшілері үкімет бақылауындағы Моча порт қаласына, сондай-ақ Мариб және Хадрамаут провинцияларына шабуыл жасады.
Бұған дейін Хуситтер Йемен үкіметі күштерінің әскери лагерлеріне соққы жасаған болатын.