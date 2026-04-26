Палестинадағы сайлау: дауыс беру науқаны қалай өтті
Дауыс беру оккупацияланған Батыс жағалауда және Газа секторындағы Дейр-эль-Балах қаласында ұйымдастырылды. Палестина Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Рами Хамдалла сайлау күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайда өткенін мәлімдеді.
– Сайлау Израиль оккупациясынан туындаған қиындықтарға қарамастан өтті, – деді Рами Хамдалла.
Оның айтуынша, дауыс беруге шамамен 1 млн 30 мың сайлаушы қатысқан. Сайлау 491 орталықтағы 1922 учаскеде ұйымдастырылды.
Газа секторындағы Дейр-эль-Балах қаласында дауыс беру ерекше жағдайда өтті. Израиль тарапынан сайлау жабдықтарын жеткізуге шектеу қойылғандықтан, қажетті материалдар жергілікті жерде дайындалған. Сонымен қатар дауыс беру үшін арнайы шатырлар орнатылып, гуманитарлық ұйымдар қолдау көрсеткен.
Алдын ала мәлімет бойынша, сайлаушылардың келу деңгейі 50-60% шамасында болған.
Сайлау қорытындылары жексенбі күні жарияланады деп күтілуде. Кандидаттар нәтижелерге бір апта ішінде сот арқылы шағымдана алады.
Айта кетейік, Палестинада 2005 жылдан бері президенттік, ал 2006 жылдан бері парламенттік сайлау өткізілмеген. 2007 жылдан бастап ел саяси және аумақтық бөлініске ұшырап отыр: Газа секторын ХАМАС бақыласа, Батыс жағалауды ФАТХ қозғалысы, оның ішінде Махмуд Аббас жетекшілік ететін әкімшілік басқарады.
Сарапшылардың пікірінше, бұл сайлау жергілікті басқару институттарын қалпына келтіруге және Газа мен Батыс жағалау арасындағы әкімшілік бірлікті нығайтуға бағытталған маңызды қадам саналады.