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    Пара волейболдан әлем чемпионаты: Қазақстан жартылай финалға жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жартылай финалға шықты.

    Пара волейболдан әлем чемпионаты: Қазақстан жартылай финалға жолдама алды
    Фото: Қазақстан пара волейбол федерациясы

    Қазақстандық параволейболшылар ширек финалда Руанда командасына тап келді. 

    Руанда 1/8 финалда Қытай құрамасын ұтып, сенсация жасаған еді. Дегенмен Бауыржан Тахауовтың шәкірттері бәсеке тізгінін бірден өз қолына алды. 

    Бірінші партияда 25:8 есебі тіркелсе, екінші сетте де қазақстандықтар айқын басымдылық танытты — 25:13. Бауыржан Сартаев, Пердебай Намұратов, Ерік Қасқабаев, Жанғали Сүйеуовтер нәтижелі ойнай білді.

    Үшінші партия 25:20 есебімен аяқталды. Қорытынды есеп — 3:0, Қазақстанның пайдасында.

    Осылайша, қазақстандық параволейболшылар жүлделі орын таласуға мүмкіндік алды. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық параволейболшылардың әлем чемпионатының ширек финалына шыққанын жазған едік.

     

    Әлем чемпионаты Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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