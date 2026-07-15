Пара волейболдан әлем чемпионаты: Қазақстан жартылай финалға жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жартылай финалға шықты.
Қазақстандық параволейболшылар ширек финалда Руанда командасына тап келді.
Руанда 1/8 финалда Қытай құрамасын ұтып, сенсация жасаған еді. Дегенмен Бауыржан Тахауовтың шәкірттері бәсеке тізгінін бірден өз қолына алды.
Бірінші партияда 25:8 есебі тіркелсе, екінші сетте де қазақстандықтар айқын басымдылық танытты — 25:13. Бауыржан Сартаев, Пердебай Намұратов, Ерік Қасқабаев, Жанғали Сүйеуовтер нәтижелі ойнай білді.
Үшінші партия 25:20 есебімен аяқталды. Қорытынды есеп — 3:0, Қазақстанның пайдасында.
Осылайша, қазақстандық параволейболшылар жүлделі орын таласуға мүмкіндік алды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық параволейболшылардың әлем чемпионатының ширек финалына шыққанын жазған едік.