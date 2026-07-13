Париж маңындағы ірі орман өртін сөндіруге екі ұшақ жіберілді
АСТАНА. KAZINFORM — Франция астанасының оңтүстігінде ауқымды орман өрті өршіп тұр. Билік оны «аса қауіпті» әрі «ерекше ауқымды» деп бағалады. Фонтенбло орманындағы өртті сөндіруге шұғыл түрде екі өрт сөндіру ұшағы жіберілді, деп хабарлайды BBC.
Францияның ұлттық мерекесі – Бастилияны алу күні қарсаңында болған өрт көлік қозғалысына да елеулі әсер етті. Елдің солтүстігі мен оңтүстігін жалғайтын негізгі автомагистральдің бір бөлігі жабылды. Бұған дейін Парижден шығысқа қарай өтетін автожол да уақытша жабылған болатын.
Сонымен қатар Францияның оңтүстігіне қатынайтын жоғары жылдамдықты теміржол желісінің жұмысы бұзылды. SNCF теміржол компаниясының мәліметінше, жексенбі кешінде Париждегі Лион вокзалына келетін және одан шығатын пойыздар алты сағатқа дейін кешіккен.
Фонтенбло орманы Парижден шамамен 60 шақырым оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Дүйсенбі күні таңертең билік өрттің 800 гектар аумаққа тез таралғанын және оның көлемі әлі де ұлғайып жатқанын хабарлады. Қазір Париж өңірінде ауа райы ыстық әрі құрғақ. Аймақ биылғы үшінші аптап ыстық толқынын бастан кешіріп жатыр.
Франциядағы соңғы аптап ыстық салдарынан үш атом электр стансасының жұмысы уақытша тоқтатылды. Бұл салқындату жүйесіндегі жылы судың қатты қызған су айдындарына ағызылуын болдырмау үшін жасалды.
Сондай-ақ «Тур де Франс» веложарысын ұйымдастырушылар ауа температурасының 40 градусқа дейін көтерілуіне байланысты жексенбідегі кезеңнің қашықтығын 30 шақырымға қысқартты.
Биылғы жазда Еуропаның бірнеше елінде температуралық рекордтар жаңарып, соның салдарынан ірі орман өрттері тіркелді. Испанияның Альмерия өңірінде бейсенбі күні болған өрттен кемінде 13 адам қаза тапты. Бұл ел тарихындағы ең адам шығыны көп өрттердің бірі саналады.
Ұлыбританияда өрт сөндірушілер Англия мен Уэльс аумағында бірнеше өртпен күресті. Жексенбі күні Уэльстің солтүстігінде ірі орман өртіне байланысты төтенше жағдай жарияланды.
Францияның Ұлттық өрт сөндірушілер федерациясының өкілі Эрик Брокардидің айтуынша, бұл – елдің әдетте ыстық әрі құрғақ оңтүстігінен өрт сөндіру ұшақтарының Париж өңіріндегі орман өртін сөндіруге алғаш рет жіберілуі.
Бұған дейін Еуропада маусым айындағы аптап ыстық салдарынан 10 мыңнан астам адамның көз жұмғаны хабарланған болатын.