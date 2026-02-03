Парижде Илон Масктің X компаниясының кеңсесінде тінту жүргізілді
АСТАНА. KAZINFORM - Париж прокуратурасы Илон Маскке тиесілі, X әлеуметтік желісінің иесі саналатын компанияның Франциядағы кеңсесінде тінту жүргзілгенін хабарлады. Бұл шара қаңтар айында басталған тергеу аясында жүргізілген. Тергеуге X платформасының алгоритмдері бейтарап жұмыс істемейді деген шағымдар себеп болған. Бұл туралы Kazinform DW-ге сілтеме жасап хабарлайды.
Басылымның жазуынша, X компаниясы алгоритмдерінің әділдігіне қатысты айыптауларға тап болған.
Париж прокуратурасының киберқылмысқа қарсы бөлімшесі Францияның ұлттық полициясындағы осы бағыттағы арнайы бөліммен және Еурополмен бірлесіп, Илон Маскке тиесілі X компаниясының Париждегі өкілдігінде тінту жүргізген. Бұл туралы прокуратура X желісіндегі парақшасында мәлімдеп, сонымен қатар осы әлеуметтік желіден кететінін және бұдан былай басқа арналар арқылы хабар тарататынын жазған.
Reuters агенттігінің нақтылауынша, тінту 2025 жылдың қаңтарында француз парламентшілерінің бірінің шағымы негізінде басталған тергеу шеңберінде өткен. Әңгіме «Қайта өрлеу» партиясынан Ұлттық ассамблея депутаты Эрик Боторель жайында болуы мүмкін. Ол X желісіндегі «алгоритмдердің біржақтылығына», платформаны Илон Маск сатып алғаннан кейін оның басқару жүйесіне араласу анық екеніне назар аударып, бұл желіде «баршаға қауіпсіз әрі сыйластыққа негізделген орта қалыптастыру барған сайын қиындап бара жатқанын» айтқан. Сонымен қатар Франциядағы бір мемлекеттік мекеменің киберқауіпсіздік жөніндегі директоры да X-ке қатысты шағым түсірген.
Оның айтуынша, платформа алгоритмі елеулі түрде өзгеріп, саяси тұрғыда арандатушы, нәсілшіл, ЛГБТ+ қауымдастығына қарсы және гомофобиялық контенттің күрт көбеюіне жол ашқан.
Ал 2025 жылдың шілде айында X компаниясы бұл айыптауларды саяси астары бар деп бағалаған.
Тінту аяқталған соң Илон Маск пен X компаниясының бұрынғы бас директоры Линда Яккарино 20 сәуір күні Париж прокуратурасында өтетін тыңдауға шақырылғаны белгілі болды.
Бұдан бөлек, Масктың xAI компаниясы әзірлеген Grok чат-ботына қатысты шағымдардан кейін тергеу ауқымы кеңейтілді. Бұл чат-бот нақты адамдардың фотосуреттері негізінде сексуалдық сипаттағы бейнелер жасай алады деген күдікке ілінген. Қазір тергеу шеңберінде, соның ішінде, балалар порнографиясының таралуына жәрдемдесу және сексуалдық мазмұндағы дипфейктер арқылы бейнеқұқықты бұзу күдігі де қарастырылып жатыр.
Бұған дейін Еурокомиссия ірі технологиялық компанияларға қатысты бірнеше тергеуді жақын айларда аяқтауды жоспарлап отырғаны хабарланған. X әлеуметтік желісіне салынған 120 миллион еуро айыппұлдан кейін жаңа санкциялық шешімдер қабылдануы мүмкін.
Осыған дейін Илон Маск Grok жасанды интеллект моделіне жалаңаш фотоларға қатысты ескерту жасағаны туралы жаздық.