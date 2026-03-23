Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Елдің аумақтық сулары үстінен ұшып бара жатқан Қатар әуе күштерінің тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам опат болды, деп хабарлайды DW.
Борттағы алты адамның денесі табылғаны туралы бұған дейін хабарлан, ал тағы бір ұшқыш әлі күнге дейін хабар-ошарсыз.
Қатар билігінің мәліметі бойынша, қаза тапқандардың төртеуі Қатар әскери қызметкерлері, ал қалған үшеуі түрік азаматтары. Анкара апатқа ұшыраған тікұшақ бортында түрік әскери қызметшісі мен Aselsan әскери-өнеркәсіптік корпорациясының екі технигі болғанын нақтылады.
Қатар Қорғаныс министрлігі X әлеуметтік желі платформасында тікұшақ жоспарланған жаттығу ұшуы кезінде техникалық ақауға ұшырағанын хабарлады.
Бұған дейін Қатар әуе күштері екі ирандық Су-24 ұшағын атып түсіргені хабарланған болатын.