KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:54, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Елдің аумақтық сулары үстінен ұшып бара жатқан Қатар әуе күштерінің тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам опат болды, деп хабарлайды DW.

    Фото: Qatar news agency

    Борттағы алты адамның денесі табылғаны туралы бұған дейін хабарлан, ал тағы бір ұшқыш әлі күнге дейін хабар-ошарсыз.

    Қатар билігінің мәліметі бойынша, қаза тапқандардың төртеуі Қатар әскери қызметкерлері, ал қалған үшеуі түрік азаматтары. Анкара апатқа ұшыраған тікұшақ бортында түрік әскери қызметшісі мен Aselsan әскери-өнеркәсіптік корпорациясының екі технигі болғанын нақтылады.

    Қатар Қорғаныс министрлігі X әлеуметтік желі платформасында тікұшақ жоспарланған жаттығу ұшуы кезінде техникалық ақауға ұшырағанын хабарлады.

    Бұған дейін Қатар әуе күштері екі ирандық Су-24 ұшағын атып түсіргені хабарланған болатын.

    Тегтер:
    Қатар Өлім-жітім Тікұшақ Таяу Шығыстағы ахуал
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар