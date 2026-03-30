KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:27, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Пашинян Армения премьері лауазымына билік партиясының кандидаты ретінде ұсынылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Арменияның қазіргі премьер-министрі Никол Пашинян 7 маусымда өтетін парламент сайлауында өзі басқарып отырған «Азаматтық келісімшарт» партиясының премьер-министр лауазымына кандидаты ретінде ұсынылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еревандағы меншікті тілшісі.

    Фото: Арменпресс

    Пашинян бұл туралы Telegram арнасында хабарлады. Оның айтуынша, «Азаматтық келісім» партиясында ішкіпартиялық дауыс берудің екі кезеңінің қорытындысы бойынша ол 933 дауыс жинап, сайлау тізімінде бірінші орын алды.

    — Мен партиялас әріптестеріме сенім білдіргені, сайлау тізіміндегі көшбасшылығымды қолдағаны және Армения Республикасының премьер-министрі лауазымына кандидат болу құрметі үшін алғысымды білдіремін, — деп жазды Пашинян.

    Осыған дейін Қазақстан мен Армения арасындағы әуе қатынасы жаңа серпін алып, алдағы айларда елдер арасында тікелей рейстер іске қосылатынын хабарладық

    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар