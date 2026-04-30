Пашинян Әзербайжанмен ілгерілеуді тарихи кезең деп атады
АСТАНА. KAZINFORM — Армения мен Әзербайжан премьер-министрлері орынбасарларының өзара сапарлары тарихи оқиға болып саналады. Бұл туралы Армения премьер-министрі Никол Пашинян Әзербайжан премьер-министрінің орынбасары Шахин Мустафаевтың Арменияға сапарына қатысты пікір білдіре отырып айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі Armenpress-ке сілтеме жасап.
— Өте маңызды оқиға болды. Мен екі елдің премьер-министр орынбасарларының сапарларын бейбітшілік үдерісінің институционалдық логикасы аясындағы тарихи кезең деп бағалаймын. Осы межеге жеткенімізге өте қуаныштымын, — деді Пашинян.
Оның айтуынша, Армения мен Әзербайжан арасындағы қатынастар үнемі жақсарып, бейбітшілік біртіндеп нығая түсуі керек.
— Қалыпты қарым-қатынас орнату қажет, ұзақ мерзімді әрі стратегиялық тұрғыдан тату көршілік қатынастарға қол жеткізу маңызды, — деп атап өтті премьер-министр.
2026 жылғы 9 сәуірде Армения премьер-министрінің орынбасары Мгер Григорян мен Әзербайжан премьер-министрінің орынбасары Шахин Мустафаевтың тең төрағалығымен екі ел арасындағы шекараны демаркациялау жөніндегі комиссиялардың 13-отырысы өтті. Бұған дейінгі осындай отырыс та Әзербайжанда өткен болатын.
Еске сала кетейік, Армения көршілес елдермен шекараны делимитациялау жұмыстарын аяқтауды жоспарлап отыр.