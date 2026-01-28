KZ
    09:02, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Павлодар мен Петропавлда бірінші ауысымдағы оқушылар қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Павлодар мен Петропавл қалаларында бірінші ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары бүгін, 28 қаңтарда онлайн оқиды. Бұл туралы қалалық Білім беру басқармалары хабарлады.

    Ертең Астанада бірінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары онлайн оқиды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Сонымен қатар Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.

    Айта кетейік, «Қазгидромет» РМК синоптиктері еліміздің бірнеше өңірінің тұрғындарына тұман, көктайғақ, бұрқасынға байланысты ескерту жасады.

     

    Эльмира Оралбаева
