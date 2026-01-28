09:02, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5
Павлодар мен Петропавлда бірінші ауысымдағы оқушылар қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Павлодар мен Петропавл қалаларында бірінші ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары бүгін, 28 қаңтарда онлайн оқиды. Бұл туралы қалалық Білім беру басқармалары хабарлады.
Сонымен қатар Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.
Айта кетейік, «Қазгидромет» РМК синоптиктері еліміздің бірнеше өңірінің тұрғындарына тұман, көктайғақ, бұрқасынға байланысты ескерту жасады.