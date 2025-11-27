KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:26, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Павлодар облысында 100-ге тарта науқас өздеріне тиесілі әлеуметтік көмекті алмаған

    АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облыстық прокуратурасы медициналық ұйымдарда онкологиялық науқастарды медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберу бойынша заңбұзушылықтарды анықтады. Бұл сараптама мүгедектік пен әлеуметтік төлемдер тағайындау үшін міндетті рәсім болып саналады.

    онкобольные
    Фото: freepik

    Бақылаушы органның мәліметінше, жекелеген медицина қызметкерлерінің әрекетсіздігі салдарынан ауыр халдегі пациенттер өздеріне тиесілі әлеуметтік қолдау шараларын уақытылы пайдалана алмаған. Осылайша, олардың құқықтары бұзылған.

    - Прокурорлық қадағалау актісінің нәтижесінде 95 пациент медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберілді. Оның ішінде 38 адамға мүгедектік дәрежесі берілді, ал 57 пациент сараптама процесінде, - делінген ведомство дерегінде.

    Прокуратура ұсынысы қаралғаннан кейін жауапты тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

    Айта кетейік, Павлодар өңірінде АИТВ-ның анадан балаға жұғу жағдайлары тіркелген.

    Тегтер:
    Павлодар облысы Онкология Әлеуметтік қолдау
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар