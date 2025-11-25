KZ
    Павлодар облысында 500-ге жуық сыныптың оқушылары қашықтан білім алып жатыр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Қазіргі уақытта облыс бойынша оқушылардың 16,8%-ы тұмау ауруларына шалдыққан немесе суық тидірген.

    қашықтан оқыту
    Фото: Pixabay

    Павлодар облыстық білім беру басқармасы өңір мектептеріндегі эпидемиологиялық ахуал туралы кезекті ақпаратпен бөлісті. Басқарма мәліметінше, қазіргі уақытта 78 мектептің кейбір сыныптары үйден білім алып жатыр.

    — Бүгінгі күні 78 мектептен жалпы саны 479 сыныптың оқушылары қашықтан білім алуға көшірілген. Қашықтан оқыту форматына ауысқандардың басым бөлігі Павлодар қаласында (248 сынып). Ал Екібастұз қаласында — 68, Ақсу қаласында — 45, Баянауыл ауданында — 25, Железин ауданында — 8, Тереңкөлде — 10, Успенде — 30, Павлодар ауданында — 29, ал мамандандырылған білім ұйымдарында 16 сыныптың оқушылары үйден оқып жатыр, — деп хабарлады өңірлік білім беру басқармасынан.

    Бұған дейін Павлодар өңірі бойынша 150 сыныптың оқушылары қашықтан оқуға көшірілгенін жазғанбыз. 

