    21:43, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Павлодар және Абай облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жолды 2026 жылы 8 наурыз сағат 09:00–де ашу жоспарланған, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік, автобус
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — 2026 жылғы 7 наурыз сағат 22:00–де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар KAZ07 «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 426 — 587 шақырым аралығында (Кенжекөл ауылы — Абай облысының шекарасы) көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі.  1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар Абай облысында да күн райына байланысты жолдар жабылды.

    — 2026 жылғы 7 наурыз сағат 22:00-де Павлодар облысындағы ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар KAZ07 «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан қаласын айналып өту — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587 — 733 шақырым аралығында (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы) көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі, — деп ескертті ҚазАвтоЖол.

    Осыған дейін екі облыста ауа райына байланысты жолдар жабылғанын жазған едік.

