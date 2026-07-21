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    Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Павлодар облысында криминалдық полиция қызметкерлері мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топтың заңсыз әрекетінің жолын кесті

    Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    Күдіктілер Май ауданында ұсталды. Олардың автокөлігін тексеру барысында қылмысқа қатысты заттай дәлелдемелер табылып, тәркіленді.

    Арнайы операция нәтижесінде мал ұрлығына қатысы бар деген күдікпен екі адам анықталды. Шығын көлемі 1 млн теңгеден асады. 

    — Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды, — деді Павлодар облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасы бастығының міндетін атқарушы Азат Құсайынов.

    Қазіргі уақытта олардың осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Түркістан облысында алты айда мал ұрлығының 48 дерегі тіркелгенін хабарлаған едік.

     

    Павлодар Мал ұрлығы Полиция
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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