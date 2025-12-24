KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:05, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Павлодар облысында мектеп оқушыларына вейп сатқан топ ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM —  ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтады.

    вейпы, уничтожение
    Фото: Артём Викторов/ Kazinform

    Өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған.

    Заңсыз айналымнан жалпы құны 400 млн теңгеден асатын 53 мыңнан астам өнім бірлігі тәркіленді.

    Қылмыстық жолмен алынған кірісті қолма-қол ақшаға айналдыру үшін күдіктілер банк карталары ресімделген дропперлерді пайдаланған.

    Вейптердің негізгі тұтынушылары мектеп оқушылары мен студенттер болған.

    Соттың санкциясымен қылмыстан түскен табысқа сатып алынған 3 автокөлікке («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro») тыйым салынды.

    Төрт күдікті қамауға алынды.

    ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. 

    Айта кетелік ШҚО-да Telegram-арналар арқылы сатылмақ болған 1 500-ден астам вейп тәркіленген еді

