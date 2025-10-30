KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:42, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Павлодар облысында рұқсат етілмеген жерге қоқыс тасталғаны үшін 12 әкім жазаланды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Экологтердің айтуынша, мониторинг барысында өңірде 250-ге жуық рұқсат етілмеген қоқыс орындары анықталған.

    қоқыс
    Фото: gov.kz

    Павлодар облысының Экология департаменті мониторинг «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ геопорталының деректерін пайдалана отырып, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар ұсынатын ақпарат негізінде жүргізілетінін мәлімдеді.

    Нәтижесінде 248 стихиялық полигон анықталды. Бүгінгі таңда сарапшылар барлық қалдық алынып тасталғанын атап өтті. Бірақ қоқыс қайта пайда болуы мүмкін.

    - Экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін дербес жауапкершілікті күшейту мақсатында 2025 жылы ауылдық округтердің 12 әкімі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айыппұлдың жалпы сомасы 350 мың теңгеден асты, - деп хабарлады Павлодар облысының Экология департаменті.

    Жүйелі бақылау үшін тұрақты рейд жүргізіліп, анықталған фактілер туралы ақпарат халыққа ашық болуы үшін әлеуметтік желілерде жарияланады. Әкімдіктермен және полиция органдарымен өзара іс-қимыл жолға қойылған.

    Айта кетейік, әлемнің көптеген елінде тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта пайдаға жарату үйреншікті үрдіс. Кей мемлекеттер тіпті бұл саланы пайда көзіне айналдырған.

    Ал Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансұр Ошурбаевтың айтуынша, Қазақстанда тұрмыстық қоқыстың 25%-ы қайта өңделеді.

    Тегтер:
    Павлодар облысы Павлодар Қоқыс Әкім
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар