Павлодар облысында тепловоз машинисі қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Қайғылы оқиға теміржол соңы маңында болған, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитеті департаментінің мәліметінше, қызметкердің қаза болғаны туралы хабарды олардың атына жұмыс беруші жолдаған.
Оқиға Баянауыл ауданындағы көмір разрезінің теміржол тұйығында болған. Қайғылы жағдайдың мән-жайы анықталып жатыр, тексеру тағайындалды.
Сонымен қатар, оқиғаға байланысты полицейлер тергеуді бастады.
— Еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу салдарынан тепловоз машинисінің өліміне әкелген факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады, — деп хабарлады Павлодар облысының полиция департаменті.
Еске сала кетейік, бұған дейін Павлодар облысында бірнеше күннен бері ер адамды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатқаны хабарланған болатын. Ол бауырымен бірге аңшылыққа шығып, Солнечный ауылынан кеткен. 20 қазанда оның туысының денесі Қарасор көлінен табылды.