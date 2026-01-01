KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:30, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Павлодар облысында жол жабылды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Павлодар облысында жол жабылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — 2026 жылғы 1 қантарда сағат 03:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» автожолының 0-263 шақырымы аралығында (Атамекен ауылы — РФ шекарасы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 1 қантарда сағат 07:00–де ашу жоспарланған.

    Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласу қажет.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар жол учаскесі уақытша жабылды.

     

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Павлодар Ауа райы Жол жабылды Жол
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар