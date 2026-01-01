03:30, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5
Павлодар облысында жол жабылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
— 2026 жылғы 1 қантарда сағат 03:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» автожолының 0-263 шақырымы аралығында (Атамекен ауылы — РФ шекарасы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылады, — делінген хабарламада.
Жолды 2026 жылғы 1 қантарда сағат 07:00–де ашу жоспарланған.
Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласу қажет.
Айта кетейік, Жамбыл облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар жол учаскесі уақытша жабылды.