    22:48, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жамбыл облысында жол жабылды

    ТАРАЗ.KAZINFORM – ҚазАВтоЖол Жамбыл облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Ауа райына байланысты республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    - Бүгін, 31 желтоқсан сағат 21:30-дан бастап Жамбыл облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы - Мартөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы» автожолының 159-238 шақырым аралығында (Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейін) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Қозғалыс ескі Қордай перевалы арқылы болады.

    Жолды 2026 жылғы 1 қаңтар сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Бұған дейін 4 облыстағы 5 республикалық жолда көлік қозғалысы шектелгенін жазған едік.

    Қарағанды және Ақмола облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жамбыл облысы Жол
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
