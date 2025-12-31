Тағы екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты тағы екі облыста жол жабылғанын хабарлады.
31 желтоқсан сағат 19:00-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі:
Ақмола облысы: – «Астана – Қарағанды (айналма жолымен) – Алматы» автомобиль жолының 32-92 шақырым аралығындағы учаскесі (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін);
Қарағанды облысы: – «Астана – Қарағанды (айналма жолымен) – Алматы» автомобиль жолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін);
Жолды 2026 жылғы 01 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Еске сала кетейік, бұған дейін 4 облыстағы 5 республикалық жолда көлік қозғалысы шектелгенін хабарлағанбыз.