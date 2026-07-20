Павлодар облысының алты тұрғыны ауа райының қолайсыздығынан жарақат алды
АСТАНА.KAZINFORM - 33 жастағы Павлодар тұрғыны дауылдан алған жарақаттарынан ауруханаға жатқызылды, ал Құдайкөл ауылынан бес адам амбулаториялық ем қабылдады.
Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, Павлодар облысының бірнеше тұрғыны қолайсыз ауа райы салдарынан жарақат алды.
Павлодар облыстық жедел жәрдем қызметі соңғы 24 сағат ішінде 103 жедел жәрдем қызметіне қолайсыз ауа райына байланысты екі қоңырау түскенін хабарлады - біреуі Павлодар қаласынан, екіншісі Құдайкөл ауылынан.
-Павлодарда 1993 жылғы ер адам найзағай кезінде ағаштың бұтағы құлап, басынан жарақат алды. Ол Павлодар қалалық №1 ауруханасына жеткізілді, - деп хабарлады қызмет.
Құдайкөл ауылында бес адам жарақат алды. 19 жастағы қыздың оң қолы сырылып, көгерген. 47 жастағы ер адам мен 15 жастағы бала да оң қолынан жарақат алған. Ауа райының қолайсыздығынан тағы екі 16 жастағы жасөспірім бірнеше жерінен ұсақ жарақат алған.
Айта кетейік, бұған дейін Ақтөбедегі дауыл кезінде 300-ге жуық нысан бүлінген болатын.