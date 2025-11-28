Павлодар өңірінде қыста қандай аңдарды аулауға болады
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы биылғы 1 қарашадан 2026 жылдың 15 ақпанына дейін түлкі, қарсақ және қояндарды аулау маусымы ашық болатынын хабарлады.
Ертіс-Баян өңірінде терісі бағалы жабайы жануарлар — түлкі, қарсақ және қоянды аулауға аңшылық маусым ашылды. Сондай-ақ 31 желтоқсанға дейін тұяқты жануарларды — қабандар мен сібір еліктерін аулау жалғасады. Тұяқты жабайы жануарларды аулау кезінде тиісті аңшылық шаруашылығының қорықшысы бірге жүреді.
— Аң аулау кезінде әрбір әуесқой аңшының өзімен бірге рұқсат беру құжаттары болуы тиіс. Атап айтқанда, аңшы куәлігі, жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат, аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы, аңшылық атыс қаруын сақтауға және алып жүруге берілген рұқсат, аң аулайтын жыртқыш құстардың паспорты қажет, — деп мәлімдеді Павлодар облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Исатай Әбдіразахов.
2025-2026 жылдардағы күзгі-қысқы маусымда Павлодар облысындағы жабайы жануарлар мен құстарды аулауға арнайы квота белгіленген. Атап айтқанда, облыс аумағынан 22 бас қабан, 365 елік, 807 қарсақ, 2935 түлкі, 489 борсық, 167 ақкіс (сусар тұқымдас), 848 дала сусары, 10 507 қоян, 20 983 суыр, 5 936 қаз, 45 764 үйрек, 5 870 қасқалдақ, 2 450 шалшықшы, 654 құр, 2939 шіл, 588 бөдене аулауға болады.
Облыс аумағында 36 аңшылық шаруашылығы бар болса, соның 33-інде аңшылыққа рұқсат етілген. Аңшылық шаруашылығын жүргізу субъектілердің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі, оны дамытуға субсидия бөлінбейді. Келер жылдан бастап Шарбақты және Аққулы аудандарында да аң аулауға рұқсат етіледі деп күтіліп отыр.
Аумақта Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің «Қызылтау» мемлекеттік қаумалында, «Ертіс орманы» резерваты мен «Ертіс өзенінің жайылмасы» қаумалында, облыстың арнайы қорындағы аңшылық алқаптарда аң аулауға тыйым салынған.
Атап өтерлігі, атуға тыйым салынған жабайы аңдарға мылтық кезесеңіз, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Арқарды атқандарға — 1500 АЕК, бұланға — 500 АЕК, қабан мен елікке (квотадан асқаны) — 250 АЕК, марал үшін 200 АЕК айыппұл жазылады.
Бұған дейін Ертіс-Баян өңірінде қабан көбейе бастағаны туралы жазғанбыз.