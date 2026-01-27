Павлодарда 16 мыңнан астам адам табиғатты ластағаны үшін жауапқа тартылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Полицейлер аймақ аумағынан заңсыз 27 қоқыс үйіндісін анықтаған. Үйінділер көбіне Павлодар қаласының шеткері бөліктерінде орналасқан.
Тәртіп сақшылары облыс аумағында пайда болған заңсыз қоқыс алаңдарына кінәлі тұлғаларды анықтап, жауапқа тартып жатыр. «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында өңірдің санитарлық жағдайын жақсарту, қоршаған ортаны ластауға және экологиялық құқық бұзушылықтарға қатысты «нөлдік төзімділік» мәдениетін қалыптастыру көзделіп отыр.
— Осы уақытқа дейін қоғамдық орындарды ластағаны және абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін 16 мыңнан астам павлодарлық әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жалпы саны 27 рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісі анықталды. Рейдтік іс-шаралар барысында полиция қызметкерлері абаттандыру қағидаларын өрескел бұзу деректерін анықтады, — дейді облыстық полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Азамат Күркебаев.
Мысал үшін жүк көлігінің жүргізушісі Павлодар қаласының шеткі бөлігінде орналасқан Космонавтар және Жібек жолы көшелерінің қиылысында құрылыс қалдықтарын заңсыз төккен. Аталған әрекет қолданыстағы заңнама талаптарына қайшы келеді. Жиналған материал процессуалдық шешім қабылдау үшін экология департаментіне жолданған.
Еске сала кетейік, Ақтөбе экологтары қоқыс полигонына жауапты болған мердігердің ісін тексере алмады.