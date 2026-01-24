KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:35, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Павлодарда әбден ескірген жылу-энергия орталығы жаңғыртудан өтеді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Ертіс-Баян өңірінде алдағы жылдары электр стансаларының қуатын арттыру, жаңадан МАЭС салу жоспарланып отыр. Энергетикалық нысандардың жиынтық қуаты 14 мың МВт-қа жетуі ықтимал.

    Павлодарда әбден ескірген жылу-энергия орталығы жаңғыртудан өтеді
    Фото: «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС

    Облыста Екібастұз МАЭС-2 стансасында қосымша энергоблоктарды іске қосу, әрбірінің қуаты 660 МВт болатын төрт энергоблогы бар Екібастұз МАЭС-3 стансасының құрылысын бастау жоспарланып отыр. 

    — Бұдан бөлек, Ақсу МАЭС стансасы мен Павлодардағы ЖЭО-2 орталығын жаңғырту, сондай-ақ баламалы энергетика жобаларын, оның ішінде қуаты 500 және 1000 МВт болатын жел электр станцияларын салу көзделген. Нәтижесінде өңірде жалпы орнатылған қуат көлемі 14 мың МВт-қа дейін артып, елдің энергетикалық балансындағы үлесі 50% асатын болады, — деп хабарлады облыс әкімінің баспасөз қызметінен.

    Павлодар халқы бәрінен бұрын жергілікті ЖЭО-2 стансасының жаңартылатынына қуанулы. Аталған орталық өте көне, 1961 жылы пайдалануға берілген. Әрі ол шаһарда пайда болған алғашқы жылу стансасы.

    Бұған дейін Атырауда электр қуаты тапшылығы туындап, көше жарығы 3 сағатқа кеш қосылып жатқаны туралы жазғанбыз

    Тегтер:
    Павлодар облысы Жылу құбыры ЖЭО Жылу
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар