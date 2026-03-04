Павлодарда ауыл тұрғыны өз қызын зорлағаны үшін 16 жылға сотталды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Жәбірленуші қыздың анасының айтуынша, ер адам оны демалыс күндері өз үйіне алып кетіп, қиянат жасаған. Сотта ер адамның қыздың әкесі екенін растайтын құжаттық дәлелдемелер анықталмаған.
Зорлау оқиғасы бойынша іс материалдары Павлодар облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралды. Жәбірленушінің анасы айыпталушымен 2018 жылы ажырасқан. Оған дейін әлгі ер адамнан қыз бала туған. Бірақ ресми некеде болмағандықтан, туу туралы куәліктегі «әкесі» деген баған бос қалған.
40 жастағы ер адам қызына мезгіл сайын келіп, кейде мектепке киім-кешек пен кеңсе тауарларын алуға көмектескен. Туған күніне, Жаңа жыл мерекесінде сыйлықтар әкеліп жүрген. Әйел қызының әкесімен араласуына кедергі жасамаған.
Іс материалдарында айтылғандай, 2025 жылдың қыркүйегінде ер адам қызын демалыс күндеріне көрші ауылдағы үйіне алып кетеді. Зорлау оқиғасы да сол мезетте болған. Қыз жексенбі күні анасына оралып, болған жағдайды баяндаған. Ал әйел бірден полицияға хабарлаған.
— Тағайындалған сараптамалар ер адамның кінәсін дәлелдеді. Қылмыстық іс сотқа «ата-анасының кәмелетке толмаған баласын зорлауы» дерегі бойынша түскен еді. Алайда сот отырыстары барысында әкелікті растайтын құжаттық дәлелдердің жоқтығы анықталып, соған байланысты сот бапты өзгертуге мәжбүр болды. Қылмыстық кодекстің 120-бабы 3-1-бөлігі 1-тармағында көзделген қылмысты жасағаны үшін ер адам кінәлі деп танылып, оған 16 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, — деп хабарлады Павлодар облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотынан.
Сондай-ақ, ер адамға педагогикалық лауазымдарды атқаруға, балалармен байланысты жұмыс істеуге өмір бойына тыйым салынды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
