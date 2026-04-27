Павлодарда балалардың үй жағдайында жарақат алу деректері азайған
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Өңірлік жедел жәрдем бригадалары жылдың алғашқы үш айында балалар жарақатына байланысты шақыртуларға 902 рет шыққан. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7%-ға аз.
Облыстық жедел жәрдем стансасының ақпаратынша, балалардың үй жағдайында жарақат алуына көбіне ата-аналардың бақылаусыз қалдыруы себеп.
- Балалардың жарақат алуы негізінен үйде тіркеледі. Жыл басынан тұрмыстық жарақаттар бойынша 381 шақырту тіркелген, бұл жалпы жағдайлардың 42%-дан астамын құрап отыр. Яғни абайсызда дене бөлігін өткір затпен кесіп алу, жиһаздан құлау және пәтер ішіндегі басқа да оқыс жағдайлар кіреді. Барлық оқиғаның 21%-дан астамы күйік пен улануға қатысты, - деп хабарлады жедел жәрдем стансасынан.
Дәрігерлердің айтуынша, мұндай оқиғалардың басым бөлігінің алдын алуға болады. Ол үшін балаларды қараусыз қалдырмау және тұрмыстық химия мен қауіпті заттарды қол жетпейтін жерде сақтау қажет.
Атап өтерлігі, өңірде жол-көлік оқиғаларынан зардап шеккен балалар саны екі есеге жуық азайған (48-ден 27 жағдайға төмендеген). Сондай-ақ ауыр үсік шалу жағдайлары, күйік алу да азайып келеді.
