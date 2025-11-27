Павлодарда балалардың заңсыз әрекеті үшін ата-аналар жауапқа тартылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Биылғы жылы жасөспірімдердің тарапынан 97 құқық бұзушылық тіркелді, деп хабарлайды ҚР ІІМ баспасөз қызметі.
Мектептің киім ауыстыратын бөлмесінде оқушы газ баллонын шашқан. Соның әсерінен бөлмеде өткір иіс пайда болып, оқушылар жөтеліп, көздері қызарды. Алайда ешкім ауыр жарақат алған жоқ. Жасөспірімнің тәртіпсіздігі бойынша заңды өкіліне әкімшілік іс қозғалып, сот отырысы өтті.
Оқушы өз әрекетіне өкінетінін айтып, енді мұндай қадамға бармайтынына уәде берді.
Тағы бір оқушы 102 операторына ұялы телефоннан қоңырау шалып, «мектепке бомба қойылған» деп хабарлаған. Полиция қызметкерлері абонент нөмірінің иесін тез анықтады. Ол Павлодар қаласының 12 жастағы оқушысы болып шықты.
Компьютерлік ойын сюжетінен «шабыт» алған жасөспірім информатика сабағында отырған кезде мектепке полиция мен басқа да қызметкерлер келгенде сыныптастарының көңілін көтеремін деп ойлаған. Ол кәмелет жасына жетпегендіктен, оның әрекеті үшін заңды өкілі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
— Ел заңнамасына сәйкес, кәмелетке толмағандардың құқыққа қайшы әрекеттері үшін заңды өкілдері жауапкершілікке тартылады. Биылғы жылдың басынан бері балаларды дұрыс тәрбиелемеу бойынша 835 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 159-ы қоғамдық орындарда мас күйде болған, 47-і балалардың жеңіл құқық бұзушылығы, — деп мәлімдеді полицейлер.
Кәмелетке толмағандардың қатысуымен жасалған заң бұзушылықтар әрдайым полицияның бақылауында болады. Биылғы жылы жасөспірімдердің тарапынан 97 құқық бұзушылық тіркелді.
— Заң шынымен де балалардың әрекеті үшін ата-аналарды жауапқа тарта алады. Бірақ ең тиімді әдіс — уақытында тәрбиеге араласу, баланың ойын тыңдау және қолдау көрсету. Жауапкершілік соттан емес, күнделікті отбасы ішіндегі диалогтан басталады, — деп атап өтті полиция қызметкерлері.
Бұған дейін Павлодарда магнит арқылы есірткі жасырып жүрген 23 жастағы күдікті ұсталғанын жарияладық.