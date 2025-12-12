KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:21, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Павлодарда көктайғаққа байланысты екі бірдей республикалық жол жабылды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Автожолдардың «Екібастұз –Ақмола облысының шекарасы», «Шідерті — Қарағанды» учаскелерінде барлық көлік түрлері үшін жол қозғалысы шектелді.

    Павлодарда көктайғаққа байланысты екі бірдей республикалық жол жабылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Ауа райының қолайсыздығына байланысты Павлодар облысы бойынша бірнеше республикалық жолда автокөлік қозғалысына уақытша шектеулер қойылды.

    — Жаңбыр жауып, жолдарда көктайғақ түзілуіне байланысты бүгін кешкі сағат 20:20–дан бастап кейбір автожолдарда барлық автокөлік түрлерінің жүруіне шектеу қойылды. Атап айтқанда:

    — «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1135 — 1206 шақырымдар аралығы (Қарағанды облысының шекарасынан Шідерті кентіне дейін);

    — «Астана — Шідерті — Павлодар — Успен — РФ шекарасы» автожолының 200-308 шақырымдар аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Екібастұз қаласына дейін), — деп хабарлады өңірлік төтенше жағдайлар департаментінен.

    Автожолдардағы шектеулер шамамен 13 желтоқсан таңғы сағат 6.00-ға дейін күшінде сақталады.

    Бұған дейін ауа райының бұзылуына байланысты екі облыста жол жабылғанын хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Павлодар облысы Павлодар Жол жабылды
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар