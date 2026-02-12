KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:47, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Павлодарда Қорғаныс істері департаментінің бұрынғы бастығына қатысты тексеру басталды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Қорғаныс істері департаментінің бұрынғы бастығы Бекзат Оразов лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланды деген күдікке іліккен.

    л
    Фото: Павлодар облысы ӨКҚ

    Ақпаратты ҚР Қорғаныс министрлігі растады. Тергеумен өңірдің Ұлттық қауіпсіздік қызметі комитеті департаментінің қызметкерлері айналысып жатыр. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатқаны хабарланды.

    - ҚР Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша қызметтік тергеу жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша подполковник Б.Оразов атқарған қызметінен босатылды. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының талаптарына сәйкес және тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жариялауға жатпайды, - деп хабарлады ҚР Қорғаныс министрлігінен.

    Еске сала кетейік, ҰҚК мен ІІМ бірлескен операциясы нәтижесінде қылмыстық топтың 20 мүшесі қолға түсті. 

    Тегтер:
    Павлодар облысы Павлодар ҚР ІІМ ҚР ҰҚК
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум